Wegen verlorenem Sorgerecht: So schlecht ging's Aaron Carter

Melanie Martin enthüllt weitere Details über Aaron Carter (✝34). Im November vergangenen Jahres war ihr Ex-Verlobter und Vater ihres Kindes überraschend gestorben: Der einstige Kinderstar war von seiner Haushälterin tot in Badewanne aufgefunden wurden. Laut der Autopsie war Aaron aufgrund von Drogen handlungsunfähig, woraufhin er in seiner Badewanne ausrutschte und starb. Nun offenbart Melanie: Vor seinem Tod verlor Aaron das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Prince Lyric (1), weswegen es ihm mental sehr schlecht ging!

Das verrät die 32-Jährige jetzt in der Doku "Aaron Carter: The Little Prince Of Pop": "Ende '22 war es um seine geistige Gesundheit nicht zum Besten bestellt. [...] Ich glaube, der eigentliche Grund dafür war, dass er das Sorgerecht verlor und nicht wusste, was passieren würde. Im Grunde genommen hatte Aaron einen manischen Anfall." Melanie enthüllt außerdem, dass sie sich deswegen tagelang stritten: "Er versuchte, seine Karriere wieder aufzubauen, unsere Beziehung zu retten und dachte ständig an die Familie. Das war zu viel für eine Person, ganz zu schweigen von jemandem, der sagt, dass er psychische Probleme hat."

Nachdem Aaron und Melanie das Sorgerecht verloren hatten, nahm ihre Mutter den kleinen Prince in Obhut. Einen Monat nach dem Tod des Sängers bekam die Blondine das alleine Sorgerecht für ihren und Aarons Sohn zurück: "Aaron wäre so glücklich, wenn er wüsste, dass ich ihn zurückhabe", erklärte Melanie danach.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und sein Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

