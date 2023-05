König Carl Gustaf verbringt 77. Ehrentag mit seinen Liebsten

König Carl Gustaf von Schweden (77) genießt seinen Geburtstag in bester Gesellschaft! Seit rund 50 Jahren sitzt der Royal auf dem Thron. An seinem 77. Ehrentag wird der Monarch deshalb am Montag angemessen gefeiert. Im Rahmen einer kleinen Parade zelebriert er sein neues Lebensjahr gemeinsam mit seinen Fans – und vor allem mit seiner Familie. Ebenso wie seine Frau Silvia (79) sind auch seine Kinder und Enkelkinder mit von der Partie, um den König zu ehren.

