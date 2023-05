Schwangere Rihanna in bizarrem Blumen-Look bei Met Gala

Rihanna (35) hat mal wieder für einen beeindruckenden Auftritt gesorgt! Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin beim diesjährigen Super Bowl für eine ziemliche Überraschung gesorgt: Im Rahmen ihrer Performance hatte sich die Künstlerin ganz unspektakulär über ihre Babykugel gestrichen und damit ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Von großen Auftritten hat die "Diamonds"-Interpretin allerdings noch nicht genug. Auch auf der Met Gala sind alle Augen auf Rihanna und ihren bizarren Look gerichtet!

Rihanna feiert ungewöhnliche Looks! Das beliebteste Fashion-Event des Jahres ist deshalb die beste Gelegenheit für die Unternehmerin, tief in die Trickkiste zu greifen. Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) schlendert Rihanna über den bunten Teppich der Gala und präsentiert sich in einem weißen Kleid mit großer Schleppe – darin setzt sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Darüber trägt die künftige Zweifachmama eine übergroße Jacke im Blumen-Look, die sie teilweise sogar bis über ihren Kopf zieht und kurzerhand zu einer Art Kapuze umwandelt.

Ihren Look vervollständigt Rihanna mit einem besonders skurrilen Detail. Neben fingerlosen Handschuhen und knalligem Lippenstift trägt der "Umbrella"-Star eine weiße Cat-Eye-Sonnenbrille, auf der falsche Wimpern aufgeklebt sind. Was sagt ihr zu Rihannas Look? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de