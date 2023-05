Single-Papa Tom Brady genießt die Spielzeit mit seinen Kids!

Tom Brady (45) genießt die Zeit mit seinen Kindern. Der Footballstar ist stolzer Papa von drei Kindern. Aus der Beziehung mit Bridget Moynahan (52) stammt sein ältester Sohn John. Bis 2022 war er mit Gisele Bündchen (42) liiert, mit der er noch zwei Kinder bekam: Benjamin (13) und Vivian (10). Trotz der Trennung kümmern sich die beiden noch gemeinsam um die Kids – aber jetzt verbringt Tom wertvolle Zeit allein mit seinen Kindern.

In seiner Instagram-Story zeigt Tom seinen Fans, wie er die Tage mit seinen Kids verbrachte. Zuerst stellt er ein Foto seiner Tochter online, die lachend auf dem Boden sitzt und meint stolz: "Dieses Lachen versüßt mir meinen Tag." Darauf folgte ein kurzer Einblick in die musikalischen Talente seines Sohnes, der am Klavier klimpert. "Und mein Lieblingsmusiker auf der Welt", ergänzt der 45-Jährige glücklich.

Seitdem Tom seine Karriere auf dem Footballfeld beendet hat, scheinen seine Kinder der Mittelpunkt seines Lebens zu sein. Immer wieder teilte er die Momente mit ihnen. Im März postete er sogar eine süße Erinnerung mit Töchterchen Vivian. Auf dem alten Foto hält er seine heute zehnjährige Tochter als Baby auf dem Schoß. "Heute vor zehn Jahren mit meinem kleinen Engel Vivian", meinte er stolz.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Söhnen Benjamin und John

Getty Images Tom Brady mit seiner Tochter Vivian und seinen Söhnen John und Benjamin

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian

