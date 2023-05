So sexy fiebert Heidi Klum ihrem 50. Geburtstag entgegen!

Heidi Klum (49) kann es wohl gar nicht erwarten! Die GNTM-Chefjurorin teilt gerne Ausschnitte aus ihrem Leben mit ihren Fans im Netz. Oft veröffentlicht das Model süße Bilder mit ihrem Ehemann Tom (33) oder posiert sexy für die Kamera. Doch in der vergangenen Zeit sorgt sie immer wieder mit provokanten oder skurrilen Postings im Netz für Verwirrung. Nun kündigt Heidi mit einem heißen Bild ihren kommenden Geburtstag an!

Auf Instagram teilt die 49-Jährige eine Reihe an freizügigen Bildern. Darauf sitzt sie auf einer Fensterbank über einer Badewanne und trägt lediglich einen Bademantel. Dieser fällt der Moderatorin locker von den Schultern und setzt damit ihr Dekolleté gekonnt in Szene. Auf einem weiteren Bild ist Heidi offensichtlich gänzlich nackt und verdeckt ihren Schambereich mit der Tüte eines Lieferdienstes. So bereitet sie sich wohl auf ihren Geburtstag vor, denn die Blondine wählt die Bildunterschrift: "Einen Monat bis zu meiner großen 50", und markiert zusätzlich ihren Liebsten.

Obwohl Heidi einiges in den sozialen Medien preisgibt, so hält sie sich normalerweise mit allzu vielen privaten Details zurück. Nach dem Coachella-Festival schlug sie allerdings ganz andere Töne an. Sie schien angeschwipst zu sein und beantwortete Fragen ihrer Fans während sie genüsslich ein Brötchen mampfte. Auf "Rotwein oder Weißwein?" antwortete sie zum Beispiel "Auf jeden Fall Bier!"

Instagram / heidiklum Heidi Klums Bauch, Mai 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

