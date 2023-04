Mit Brötchen im Mund: Heidi Klum startet merkwürdiges Q&A

Heidi Klum (49) legt ein verändertes Verhalten an den Tag! 10,7 Millionen Fans folgen dem Model auf Instagram. Auf ihrem Kanal gibt die Jurorin unter anderem Einblicke in ihre Modeljobs, in die aktuelle Germany's next Topmodel-Staffel oder in ihre Beziehung zu Ehemann Tom Kaulitz (33). Ganz privat plaudert sie jedoch selten auf der Plattform. Jetzt schlug Heidi ganz neue Töne an: Sie beantworte Fragen ihrer Fans und benahm sich dabei etwas ungewöhnlich...

Auf Instagram zeigte Heidi, dass sie das Coachella-Festival besuchte. Die Vierfach-Mutter feierte offenbar ausgiebig mit ihren Freunden und ließ es sich richtig gut gehen. Doch wieder zu Hause angekommen, ging es für die Blondine nicht sofort ins Bett. Sie mampfte genüsslich ein Brötchen und beantwortete Fragen ihrer Fans. Auf "Rotwein oder Weißwein?" antwortete sie zum Beispiel "Auf jeden Fall Bier!"

Bei der Frage, ob ihre Brüste echt seien, zoomte Heidi auf ihre Oberweite und fragte nur zurück: "Was meinst du denn?" Außerdem wurde sie darum gebeten, gute und schlechte Eigenschaften von sich aufzuzählen. "Herzlich, liebevoll, fürsorglich – schlechte Eigenschaften habe ich gar keine – vielleicht sollte ich nicht mit vollem Mund reden", scherzte die 49-Jährige. Fest steht: So nahbar sehen Fans ihre Heidi selten. Ob das ein oder andere alkoholische Getränk auf dem Coachella-Festival dazu geführt haben, dass Heidi so in Plauderlaune war, ist jedoch unklar.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, April 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im April 2023

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum am GNTM-Set

