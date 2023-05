Traumhochzeit: Chris Appleton präsentiert seinen Ehering

Chris Appleton (39) ist ein stolzer Ehemann. Ende April überraschte der Stylist seine Fans mit der Nachricht, dass er und sein Liebster Lukas Gage (27) geheiratet haben. In einer Hochzeitskapelle in Las Vegas gaben sie sich im Kreise der Familie das Jawort. Getraut wurden sie von Realitystar Kim Kardashian (42). Nun gibt der 39-Jährige weitere Einblicke in die Hochzeitsfeier – und dabei präsentiert Chris auch direkt seinen Ehering.

"Was in Vegas passiert...", schreibt Chris verheißungsvoll bei Instagram. Dazu teilt er eine Reihe neuer Schnappschüsse seiner Hochzeitsfeier mit Lukas. Und die Bilderreihe eröffnet er mit einem Selfie, auf dem er stolz seinen breiten silbernen Ehering in die Kamera hält. Aber seine Fotos zeigen auch, wie emotional die Zeremonie war: Neben einem Foto, auf dem seine Mama ihn zum Altar führt, zeigt er auch einen Bild, auf dem er sich eine Träne aus den Augen zu wischen scheint.

Um ihre Liebe zu zelebrieren, haben sich Chris und Lukas aber nicht nur einen Ring an die Finger gesteckt, sondern sich auch unter die Nadel gelegt. Ihr Hochzeitsdatum haben sie sich nämlich auf den Fußknöchel tätowieren lassen. Das Bild teilte die Tattoo-Künstlerin selbst und schrieb dazu: "Kurzer Ausflug nach Vegas, um die frisch Vermählten zu tätowieren." Demnach ist die Tintenkunst wohl direkt nach der Zeremonie entstanden.

Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Lukas Gage, Kim Kardashian und Chris Appleton

Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton (r.) mit seiner Mutter auf seiner Hochzeit

Anzeige

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de