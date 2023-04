Nach Hochzeit: Lukas Gage und Chris haben Partnertattoos!

Lukas Gage (27) und Chris Appletons (39) Liebe geht unter die Haut! Der US-amerikanische Schauspieler und der Stylist von Kim Kardashian (42) schweben im Moment auf Wolke sieben: Nach zahlreichen Spekulationen bestätigte das Paar vor wenigen Tagen, dass es in der legendären Little White Chapel in Las Vegas geheiratet hat. Neben der fulminanten Hochzeitssause machten sich die beiden aber auch eine Liebeserklärung für die Ewigkeit: Lukas und Chris haben sich passend zu ihrer Trauung Partnertattoos stechen lassen!

Die Tätowiererin Ghost Kat veröffentlichte kurz nach dem Termin einen Schnappschuss von den zwei Tintenkunstwerken auf ihrem Instagram-Profil. Sowohl Lukas als auch Chris' Knöchel ziert jetzt das Datum ihrer Trauung: In filigranen schwarzen Ziffern ließ sich das Ehepaar nämlich "4.22" – also "22. April" – unter die Haut stechen. "Kurzer Ausflug nach Vegas, um die frisch Vermählten zu tätowieren", betitelte die Künstlerin das Posting.

Doch die Partnertattoos waren nicht die einzige Besonderheit von Lukas und Chris' Trauung! Das Paar ließ sich von keiner Geringeren als Kim Kardashian in der Metropole Las Vegas trauen. Nach der Zeremonie sang zudem Shania Twain (57) ein Ständchen für die Turteltauben.

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton im April 2023

Instagram / theghostkat Lukas Gage und Chris Appletons Tattoos

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton und Lukas Gage mit Kim Kardashian

