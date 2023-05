Was halten Credo und Flocke von "Temptation Island"-Staffel?

Wie kommt die diesjährige Staffel bei den alten Temptation Island-Hasen an? In diesem Jahr geht es in dem Fremdflirt-Format heftig ab: Vor allem die Männer flirten mit den Verführerinnen, was das Zeug hält. In den bisherigen Folgen wurde schon ordentlich gefummelt – Nico Legat knutscht in der Staffel sogar fremd, wie durch einen Spoiler bekannt wurde. Was sagen die ehemaligen Kandidaten dazu? Promiflash hat nachgehakt.

Der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Credo La Marca musste sich während seiner Teilnahme auch eine Menge anhören, weil er in seiner Staffel kein Kind von Traurigkeit war – der jetzige Cast toppt das Ganze aber noch mal, findet er im Promiflash-Interview. "Ich habe ja schon reingeschissen, aber was tun die dann? Die setzen schon einen drauf. Aber schon so, dass man das Gefühl hat, auf Krampf Sendezeit zu kriegen", lautet seine Einschätzung.

Auch der Ex-Verführer Flocke findet es ganz schön heftig, was in der Staffel abgeht – und unterstellt den Kandidaten einen berechnenden Hintergedanken. "Ich bin der Meinung, die sind da reingegangen und haben gesagt: 'Wir sind jetzt da – entweder wir liefern jetzt richtig ab oder es wird halt nichts danach mit Influencer-Dasein'", kritisiert er. Es fehle die Seriosität. "Jetzt ist das halt einfach nur auf die Kacke hauen, Sendezeit – Hauptsache, man wird fame", betont er.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2023 mit Moderatorin Lola Weippert

Anzeige

Instagram / official_credolino Credo La Marca, Realitystar

Anzeige

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de