Bachelor-Teilnahme war Traum: Verplappert sich Chiaras Mama?

Meint es Chiara Dülberg nicht ernst? Die Münchnerin versucht in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor, das Herz von David Jackson zu gewinnen. Im Laufe der Staffel kam es jedoch immer wieder zu Vorwürfen der anderen Kandidatinnen, dass Chiara nur dabei sei, um Bekanntheit zu erlangen. Beim Homedate schüttet ihre Mutter nun Öl ins Feuer: Chiaras großer Traum war es, beim Bachelor mitzumachen!

In der heutigen Folge besucht David die drei verbliebenen Kandidatinnen in ihrer Heimat. Bei Chiaras Familie kommt am Tisch die Frage auf, wie ihre Eltern ihre Teilnahme fanden. "Als sie gesagt hat, dass sie zum Bachelor geht, war ich fassungslos. Ich hab erst mal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch einer ihrer Träume in Erfüllung geht. Ich war fassungslos, dass sie das wirklich geschafft hat", erklärt Chiaras Mutter daraufhin total stolz. Die 26-Jährige guckt nur beschämt auf ihren Teller.

David ist danach total verdutzt. "Das ruft in mir die Frage auf, warum ihre Mama sagt, das war ihr Traum? Wie war das gemeint?", fragt sich der Dubai-Auswanderer im Einzelinterview. Schon wieder wundere er sich, ob es Chiara so ernst meint: "Hat sie sich davor mal beworben oder hat sie gesagt, dass es einfach ihr Traum ist, da mitzumachen?"

