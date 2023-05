Jamie Foxx im Krankenhaus: Freunde rufen nun zu Gebeten auf!

Sie stehen ihm bei! Jamie Foxx (55) wurde vor wenigen Wochen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor war es bei Dreharbeiten zu einem medizinischen Notfall gekommen. Laut Bekannten befindet sich der 55-Jährige wieder auf dem Weg der Besserung, doch nach wie vor sorgen sich seine engsten Angehörigen um ihn. Sein Freund Charles Alston meint via Instagram zu seinen Followern: "Ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder Jamie, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen und Gebeten zu tragen." Zudem widmet Jamies Schauspielkollegin Kerry Washington (46) ihm süße Worte und schreibt: "Ich sende dir alle Liebe und Gebete."

