Jamie Foxx in Klinik: Seine Freunde rufen zu Gebeten auf

Jamie Foxx (55) bekommt Unterstützung. Der Schauspieler wurde vor wenigen Wochen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei Dreharbeiten einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Seitdem befindet sich der "Django Unchained"-Darsteller in der Klinik und ist auf dem Weg der Besserung. Über weitere Details hält sich die Familie des Oscarpreisträgers weitestgehend bedeckt. Jamies Freunde rufen seine Fans jetzt zu Gebeten auf.

Sein guter Freund Charles Alston meldete sich mit einem langen Instagram-Beitrag zu Wort: "Guten Morgen Instagram, ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder Jamie, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen und Gebeten zu tragen." Charles glaube an die Genesung seines Kumpels: "Wir alle können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu empfangen, um mit dir zu feiern, zu lachen und dir zu applaudieren." Auch Schauspielkollegin Kerry Washington (46) widmete Jamie einen Post: "Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann."

Vor einigen Tagen hatte sich Nick Cannon (42) mit einem Gesundheitsupdate gemeldet. "Er ist wach. Sie sagen, er ist ansprechbar", erklärte der Moderator im Interview mit Entertainment Tonight. Genauere Informationen wollte er über den Zustand seines Freundes allerdings nicht preisgeben.

Getty Images Nick Cannon bei der Premiere von "Day Shift"

Getty Images Jamie Foxx mit Kerry Washington bei den MTV Generation Awards

Getty Images Nick Cannon mit Jamie Foxx bei dem NBA All-Star Celebrity Game

