Kendall Jenner & Bad Bunny gehen zusammen zur Met-Afterparty

Sie verbrachten wohl den ganzen Abend zusammen! Es war wieder so weit: Die Met Gala fand gestern Abend in New York statt – und die geladenen Gäste schmissen sich wie immer in Schale. Manche konnten mehr, manche weniger überzeugen. Die Looks von Kendall Jenner (27) und ihrem angeblichen Freund Bad Bunny (29) schienen aber gut anzukommen. Auch die Afterparty-Looks konnten überzeugen: Kendall und Bad Bunny erschienen dort sogar gemeinsam!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind die zwei Stars auf dem Weg zur Feier zu sehen. Paparazzi erwischten Kendall und Bad Bunny – er folgte dem Model lässig. Die Beauty zeigte ihre langen, trainierten Beine in einem kurzen, funkelnden Bodysuit. Der Sänger spielte mit verschiedenen Brauntönen und kombinierte sein weißes Shirt mit einer lockeren Hose und Jacke.

Auf dem Red Carpet des großen Fashion-Events zeigten sie sich aber nicht gemeinsam. Dort glänzte Kendall alleine mit ihrem knappen Glitzer-Outfit. "Kendall ist einfach spektakulär" oder "Einfach wieder eine der besten dieses Jahr", schwärmen etwa zwei User von ihrem Outfit.

MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

