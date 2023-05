Nach Katzenkostüm: Jared Leto im Mesh-Look auf Afterparty

Jared Leto (51) trug wohl das spektakulärste Outfit auf der Met Gala! In diesem Jahr sollte der verstorbene Designer Karl Lagerfeld (✝85) auf der Veranstaltung gewürdigt werden. Der Thirty-Seconds-to-Mars-Frontmann ließ sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen: Er erschien verkleidet als Choupette, die Katze des Modeschöpfers. Damit zog der Sänger alle Blicke auf sich. Für die Afterparty wählte er dann aber einen etwas dezenteren Look: Jared erschien in einem teils transparenten Outfit!

Paparazzi lichteten den Schauspieler auf dem Weg zur Afterparty ab. Auf den Fotos, die unter anderem Mail Online vorliegen, war er in einem langen, transparenten Mesh-Kleid mit glitzernden Schulterapplikationen zu sehen, darunter trug Jared eine schlichte schwarze Hose. Dazu wählte er ein besonderes Accessoire: Der House of Gucci-Darsteller hatte den Katzenkopf seines Kostüms nach wie vor dabei.

Jared war aber nicht der einzige Met-Gast, der sein Outfit von Choupette inspirieren ließ. Auch Doja Cat (27) erschien in einem Dress mit Katzen-Details. Besonders skurril: In einem Interview miaute die Rapperin bloß, anstatt zu antworten.

Getty Images Jared Leto in einem Katzenkostüm

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Getty Images Doja Cat auf der Met Gala 2023

