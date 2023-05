Noch dieses Jahr! Erscheinungsdatum für "Dune 2" ist bekannt

Die Vorfreude auf "Dune 2" steigt! Nachdem der erste Part der Romanneuverfilmung 2021 so supererfolgreich gewesen ist, war die Ankündigung der Fortsetzung keine allzu große Überraschung: Paul Atreides (Timothée Chalamet, 27) verbündet sich in Teil zwei mit Chani (Zendaya, 26) und den Fremen, um sich an den Verschwörern zu rächen, die seine Familie zerstört haben – und wird sich zwischen der Liebe seines Lebens uns dem Schicksal des Universums entscheiden müssen. Der erste Teaser versetzt die Fans jetzt in Aufregung und verrät außerdem das Erscheinungsdatum von "Dune 2"...

Der Clip wurde unter anderem auf Instagram veröffentlicht. Hier sind kurze Sequenzen der Hauptfiguren zu sehen: Neben Timothée und Zendaya kehren auch Rebecca Ferguson (36) als Lady Jessica Atreides, Javier Bardem (54) als Stilgar, Josh Brolin (55) als Gurney Halleck, Stellan Skarsgård (71) als Baron Vladimir Harkonnen und Dave Bautista (54) als Glossu Rabban Harkonnen zurück! Auch die neuen Gesichter sieht man hier erstmals in ihren Rollen – darunter Florence Pugh (27) als Prinzessin Irulan und Léa Seydoux (37) als Lady Margot. Und allzu lange muss die Fangemeinde sich auch nicht mehr gedulden: Am 3. November, also in genau sechs Monaten, ist es so weit!

Besonders gespannt hat man auf Austin Butlers (31) Anblick gewartet: Der gefragte Hollywoodstar steigt mit dem zweiten Teil ebenfalls in das "Dune"-Universum ein. Mit Feyd-Rautha Harkonnen spielt er aber mal keinen Schönling, sondern einen grausamen Bösewicht – mit kantigem Gesicht und Glatze. "Austin Butler hat etwas auf die Leinwand gebracht, das eine Mischung aus einem psychotischen, soziopathischen Serienmörder und Mick Jagger ist", schwärmte Regisseur Dennis Villeneuve (55) gegenüber Vanity Fair.

Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

