BTS-Suga begeistert mit süßem Englisch bei Jimmy Fallon!

Suga (30) macht die USA unsicher! Min Yoongi, wie der Südkoreaner bürgerlich heißt, wurde 2013 mit seiner K-Pop-Gruppe BTS bekannt. Zusammen mit Namjoon, Jin (30), J-Hope, Jimin, V und Jungkook (25) gab er mit "No More Dream" sein Debüt – bevor die Gruppe so richtig berühmt wurde, vergingen jedoch ein paar Jahre. Um 2018 gelang den sieben Jungs dann auch international der Durchbruch. Heute gilt BTS als die K-Pop-Boyband schlechthin. Momentan sind sie jedoch inaktiv – den sowohl Jin als auch J-Hope absolvieren ihren Militärdienst. Die Verbliebenen machen Solo weiter – so auch Suga.

Der südkoreanische Rapper brachte vor wenigen Tagen sein neues Album "D-Day" heraus – als Solosänger ist er seit vielen Jahren als AgustD bekannt. Seine neue Musik promotet der 30-Jährige aktuell in den USA und stattete deswegen auch Starhost Jimmy Fallon (48) einen Besuch ab. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" begeisterte er sowohl den Moderator als auch das Publikum mit seinem guten Englisch. Mit süßen Sätzen wie "Willst du mich veralbern?" oder "Du kannst mich AgustD, Suga oder auch Yoongi nennen" sorgte er für Schmunzeln.

Via TikTok ging aber vor allem ein Moment viral. In einem Spiel sollten sowohl Suga als auch Jimmy einen ganzen Esslöffel zu sich nehmen, auf dem entweder Salz und Zucker verteilt war. Als der Late-Night-Host ihm andeutete dies zu tun, sagte dieser nur breit grinsend "Nein". Die Fans fanden das offenbar unglaublich süß. "Kann mir jemand dieses 'Nein' bitte auf meinen Körper tätowieren?", schwärmte beispielsweise ein User.

Suga, südkoreanischer Rapper

BTS, südkoreanische Boyband

Suga im September 2022

