Nach Militärzeit: BTS plant großes Comeback für 2026

Die K-Pop-Gruppe BTS wird nach zwei Jahren Pause im März 2026 als vollständige Gruppe ein Comeback feiern. Wie die Zeitung The Korea Herald berichtet, soll dieses Datum mit dem Abschluss des Wehrdienstes aller sieben Mitglieder zusammenfallen. Zuletzt wird Suga (32) seine 18-monatige Militärpflicht in Kürze beenden. Dies bedeutet das ersehnte Ende einer Ära, in der die Mitglieder vor allem auf Soloprojekte setzten. Laut einem Sprecher der Plattenfirma HYBE ist die Rückkehr der weltberühmten Band offiziell bestätigt.

Die Vorbereitungen für das Comeback gestalten sich umfangreich. Laut HYBE sei ausreichend Zeit für kreative Arbeit unerlässlich, weshalb die Gruppe sich mit Top-Produzenten und einem durchdachten Release-Plan vorbereite. Es wird berichtet, dass BTS im selben Monat wie die Labelkollegen von Tomorrow X Together (TXT) zurückkehren könnte. Eine genaue Reihenfolge stehe jedoch noch nicht fest. Um Überschneidungen zu vermeiden, wurde sogar das Comeback von Enhypen, einer weiteren Band aus der HYBE-Familie, auf Januar vorverlegt. Die Plattenfirma will sowohl der Gruppe als auch den Fans eine optimale Veröffentlichung ermöglichen.

BTS, bestehend aus RM, Jin (32), Suga, J-Hope (31), Jimin, V und Jungkook (27), hat seit ihrem Debüt nicht nur das Genre K-Pop geprägt, sondern auch globale Musikcharts dominiert. Während der Pause widmeten sich die Mitglieder eigenen Projekten, darunter Soloalben und Touren. Jin beispielsweise plant im Sommer 2025 als Ältester der Gruppe mehrere Konzerte. Die Rückkehr der Gruppe wird von Fans weltweit sehnsüchtig erwartet, und die gemeinsame Arbeit an neuer Musik markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere. Die Spannung innerhalb der Fangemeinde, die sich selbst ARMY nennt, ist groß.

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS, koreanische Band