Den Ehemann ausgespannt? Anna-Carina Woitschack packt aus

Anna-Carina Woitschack (30) bricht ihr Schweigen! Hinter der Schlagersängerin liegen aufregende Monate: Im November vergangenen Jahres hatten sie und Stefan Mross (47) ihr Ehe-Aus öffentlich bekannt gegeben. Kurz darauf verliebte sich Anna-Carina in ihren aktuellen Partner. Auch ihr Ex ist wieder vergeben – und zwar an Anna-Carinas ehemalige BFF Eva Luginger! Nun erhob die Blondine schwere Vorwürfe gegen Stefan und seine Liebste: Hat Eva etwa Anna-Carina den Mann ausgespannt?

Gegenüber Bild machte die 30-Jährige ihrem Ärger Luft: "Eva ist Kindergärtnerin, träumte von einer Karriere, wie Stefan und ich sie haben. Bei unseren Auftritten saß sie in der ersten Reihe, himmelte uns an." Im vergangenen Sommer habe Anna-Carina dann gemerkt, dass ihre BFF Stefans Nähe sucht. "Als ich sie darauf ansprach, blockierte sie mich auf ihrem Handy! Ich habe alles mit ihr geteilt. Sie schlief in meinem Hotel-Bett, nannte mich 'meine Besti, meine Super-Anna.'"

Auch packte die Beauty über die vermeintlichen Alkoholprobleme ihres Ex-Mannes aus – sie suchte damals nämlich Rat bei Eva: "Das war eine schwierige Zeit für mich, [...]. Ich wollte meine Ehe nicht einfach aufgeben. Eva riet mir, meinen eigenen Weg zu gehen, mich von Stefan zu trennen – und machte sich dann selbst an ihn ran!" Heute scheint Anna-Carina immer noch mit dem Vertrauensbruch zu kämpfen – dennoch räumte sie ein: "Die Zeit mit Stefan möchte ich nicht missen. Auch Eva war ein wichtiger Mensch für mich."

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Oktoberfest 2017

