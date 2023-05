"Direkt angetan": Fiona Erdmann teilt Throwback-Pics mit Mo

Fiona Erdmann (34) könnte wohl kaum glücklicher sein! Vor sechs Jahren lernte die ehemalige GNTM-Kandidatin ihren heutigen Partner Mo kennen. Ein Jahr später machte Fiona ihre Liebe zu dem Hottie offiziell. In den darauffolgenden Jahren machten ihre beiden gemeinsamen Kinder das Glück von Fiona und Mo komplett. Seitdem lebt die kleine Familie glücklich in ihrer Wahlheimat Dubai. Nun erinnerte sich Fiona an den Moment zurück, als sie ihren Mo das erste Mal sah!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 34-Jährige eine niedliche Throwback-Bilderreihe mit ihrem Liebsten: "Als ich Mo damals das erste Mal gesehen habe, war ich ehrlich gesagt direkt angetan und hab sofort eine Art Verbundenheit gespürt." Außerdem schwärmte Fiona: "Dass wir aber sechs Jahre später hier wieder zusammen sitzen [...], hätte ich niemals gedacht. Umso glücklicher bin ich, dass dieser Mann, den ich an diesem Tag dort getroffen habe, der nun für mich wichtigste Mensch in meinem Leben und der Vater meiner Kinder ist."

"Feststeht, dass du heute so viel strahlst und noch schöner bist, als du es schon damals warst! Ich freu mich sehr für dich!" oder "Ihr seid ein wundervolles Paar", kommentieren einige Fans entzückt, während andere User langsam, aber sicher das Läuten der Hochzeitsglocken hören wollen: "Liebe Fiona und wann kommt der Heiratsantrag von Moe?"

Owlet / HotDot Fiona Erdmann mit Tochter Neyla und Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo

Instagram / ichbinmohabibi Mo und Fiona Erdmann im Februar 2023

