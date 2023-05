Es wird ein...: Fata Hasanović verrät das Baby-Geschlecht!

Fata Hasanović (28) lüftet das süße Geheimnis! Die einstige GNTM-Teilnehmerin ist seit mehreren Jahren mit ihrer Jugendliebe Izi zusammen. Im März hatte die Influencerin dann tolle News zu verkünden: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Seitdem hält die Dubai-Auswanderin ihre Community stets auf dem Laufenden – mit einer Ausnahme: das Geschlecht ihres Babys. Doch jetzt ist es so weit. Fata kriegt einen Jungen!

Via Instagram teilte die 28-Jährige ein Video der Gender-Reveal-Party: Umgeben von ihren Liebsten feierten die werdenden Eltern den großen Moment auf einem Boot. Gemeinsam lassen Fata und ihr Izi das Konfetti flattern: Dieses schoss in der Farbe Blau aus der Kanone. Somit steht fest – die beiden dürfen sich über einen Sohn freuen. Glücklich fallen sich die zwei in die Arme und genießen den besonderen Augenblick.

Vor wenigen Tagen hatte die Beauty ihrem Baby niedliche Zeilen gewidmet. "Mein Kind, ich schreibe dir diesen Brief, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, weil ich schon jetzt so viel Liebe für dich empfinde", schrieb Fata zu einer Fotoreihe auf ihrem Instagram-Profil. Anschließend schwärmte sie: "Du bist der wertvollste Schatz in meinem Leben und ich kann es kaum erwarten, dich in meinen Armen zu halten und dich zu umarmen."

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Anzeige

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de