So hat Fata Hasanović Izi von der Schwangerschaft erzählt!

Fata Hasanović (28) berichtet von einem sehr emotionalen Moment! Vor wenigen Tagen eröffnete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrer Community, dass sie und ihr Partner Izi bald Verstärkung bekommen: Das Paar erwartet voller Vorfreude sein erstes gemeinsames Baby. Für die zwei erfüllt sich damit ein langersehnter Wunsch. Nun verriet Fata Promiflash, wie sie ihrem Schatz mitteilte, dass er endlich Vater wird!

"Wir haben gerade für meinen Social-Media-Kanal Content gedreht und ich hielt in einem Video etwas hinter meinem Rücken", plauderte Fata im Promiflash-Interview aus und erzählte weiter: "Izi fragte mich, was ich da habe. Dann holte ich die Tests raus und er hat erst gar nicht verstanden, was ich da in der Hand habe. Ich sagte nur noch: 'Izi, der Schwangerschaftstest ist positiv!'" Daraufhin seien die zwei sich in die Arme gefallen, bevor Fata in Tränen ausgebrochen sei.

Izi brauchte aber offenbar einen kurzen Moment, um das Ganze erst mal sacken zu lassen. "Bei ihm kam das Weinen erst später, als er realisiert hat, was da gerade wirklich geschehen ist", gab die werdende Mama abschließend preis.

