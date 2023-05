Fans besorgt: Carmen Geiss mit geschwollenem Auge in Video!

Ist alles mit ihr in Ordnung? In der TV-Sendung Die Geissens nehmen Carmen (57), Robert (59), Davina (19) und Shania Geiss (18) die Zuschauer regelmäßig mit in ihr luxuriöses Leben in Saint-Tropez und Monaco. Nun wurden die letzten Folgen der diesjährigen Staffel der Show ausgestrahlt und die Frau des Hauses hatte dies zuvor in einem Social-Media-Video angekündigt. Doch das Gesagte war für ihre Fans wohl Nebensache, denn ihnen sprang direkt ein Detail ins Auge. Sie fragen sich: Ist mit Carmen alles okay?

Beim Ansehen des Instagram-Videos fällt auf, dass die Millionärsfrau ein deutlich geschwollenes Auge hat. Ihre Follower sorgen sich wohl sehr – so schreibt ein Social-Media-User: "Carmen, geht es dir gut? Ich hoffe, du warst nur beim Zahnarzt und hattest nicht etwa einen Schlaganfall oder Ähnliches." Die "Jet Set"-Interpretin beruhigt ihre Fans jedoch mit den Worten: "Nein, alles gut! Danke der Nachfrage!"

Ein anderer Anhänger der Blondine vermutet, dass die Schwellung die Folge einer Augen-OP sein könnte. Tatsächlich hatte sich Carmen vor Kurzem einer solchen Operation unterzogen und dazu erklärt: "Ich lasse mir Linsen in die Augen implantieren, damit ich euch alle endlich wieder sehen kann."

Getty Images Carmen Geiss, Millionärsgattin

