Ganz in Leder: Rihanna stylish nach der Met Gala unterwegs!

Auch nach der Met Gala geht es modisch weiter! Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Sängerin Rihanna (35) in einem extravaganten weißen Kleid auf der Benefizgala im Metropolitan Museum of Art in New York City präsentiert. Gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) war sie über die berühmten Treppen stolziert. Wenige Tage später entdeckten Paparazzi die Schwangere und den Musiker wieder in der Metropole: Rihanna trug dieses stylishe Outfit!

Die Unternehmerin entschied sich für einen Lederlook. Trotz der Erdtöne fiel Rihanna auf – denn ihr langer Ledermantel war nur oben geschlossen. So gewährte sie mal wieder einen Blick auf ihren runden Babybauch. Den kurzen Rock kombinierte sie mit sehr hohen, braunen Overknees. Händchenhaltend schlenderten sie und A$AP durch die Straßen.

Der "Praise the Lord"-Interpret trug im Vergleich dazu ein legeres Outfit. Allgemein scheint sich A$AP eher für die lockeren Looks zu entscheiden. Während Rihanna in Seidenkleidern oder Minikleidern auftritt, zeigt er sich gerne in weiten Jeans und Hemden, die er mit einfachen T-Shirts kombiniert.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2023

Splash News/ActionPress A$AP Rocky und schwangere Rihanna in New York City, 2023

MEGA Rihanna und A$AP Rocky, Februar 2023

