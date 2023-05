"Love Island"-Star Mischa Mayer erklärt seine Funkstille

Ist bei Mischa Mayer (31) alles in Ordnung? Diese Frage haben sich seine Fans zuletzt bestimmt oft gestellt! Der Brandschutzmonteur und Fitnesscoach wurde durch seine Teilnahme an der dritten Staffel von Love Island bekannt. Wie viele Reality-TV-Stars versuchte er sich hinterher als Influencer und hielt seine Community via Instagram über sein Leben auf dem Laufenden. Zuletzt herrschte jedoch Stille auf seinem Kanal, bis er am Dienstag überraschend zurückkehrt war und auch direkt seine neue Freundin vorgestellt hatte! Aber wieso hatte Mischa sich eigentlich zurückgezogen?

In seiner Instagram-Story erklärte er jetzt: "Es ist viel passiert in der Vergangenheit und ich wusste nicht so wirklich, wohin mit mir. Bin dann erst mal zu meiner Familie zurück. Auswandern? Geld verdienen? Wie geht es weiter? Fragen über Fragen in meinem Kopf." Doch dann habe er seine neue Freundin kennengelernt und es sei ihm wie Schuppen von den Augen gefallen: "Mir war klar, dass ich hier in meiner Heimat bleibe und mir wieder einen normalen Job suche und erst mal wieder ein normales Leben führe."

Sein altes Leben habe ihm einfach nicht mehr gutgetan: "Mein Leben in der Öffentlichkeit war so rasant, man hatte nie wirklich die Möglichkeit, um die Zeit zu genießen. Es hat mich am Ende unter Druck gesetzt, euch etwas Interessantes oder Aufregendes zu zeigen." Heute arbeite Mischa in der Logistik und sei insgesamt so glücklich wie lange nicht mehr. Zukünftig schließe er aber einen erneuten TV-Auftritt im richtigen Format nicht aus. Auch seinen Instagram-Kanal werde er nicht vollständig aufgeben, sondern einfach runterschrauben.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2022

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Ex-"Love Island"-Star

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2022

