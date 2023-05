Nimmt Kim Kardashian ihrer Tochter North die Kindheit weg?

Kim Kardashian (42) behandelt ihre Tochter North West bereits wie eine Erwachsene. Trotzdem ist das älteste Kind des Keeping up with the Kardashians-Stars erst neun Jahre alt. Die Unternehmerin hat sogar schon vier eigene Marken auf ihre Tochter angemeldet. Außerdem nimmt die Beauty-Queen North auf verschiedene Veranstaltungen mit, die eigentlich nur für Erwachsene geeignet sind. Nach dem gemeinsamen Auftritt auf der Met Gala muss sich Kim wieder eine Menge Kritik anhören.

The Sun hat sich einige Expertenmeinungen zum Thema eingeholt. Ein Erziehungsexperte meinte, die Influencerin nehme North (9) ihre Kindheit weg, indem sie sie zu all den Events schleppt. Das könne sehr schädlich für die Neunjährige sein, und sie laufe Gefahr, ihr Selbstwertgefühl von externer Bestätigung abhängig zu machen. Dem Mädchen werde vermittelt, dass es nur gemocht werde, wenn es gut aussehe, Marken trage oder viele Follower habe. Kinder-Coachin Natalie Costa erklärte außerdem: "Das Gehirn von Kindern ist im Alter von neun Jahren noch nicht voll entwickelt." Deswegen könne sie mit all den Reizen, denen sie ausgesetzt wird, gar nicht umgehen.

"Kinder müssen nicht auf einer öffentlichen Veranstaltung sein, bei der sie so viel Kritik und Hass ausgesetzt sind", schrieb ein Kritiker in einem Thread der Kardashians. Kim lud vor wenigen Tagen auch ein Bild von North in den sozialen Medien hoch, das sie mit "Meine beste Freundin" betitelte. Die Fans finden, die Influencerin solle ihre Rolle als Mutter ernster nehmen.

Getty Images Kim Kardashian auf der Time100 Gala 2023

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2023

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

