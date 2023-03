Wie Mama Kim: North West launcht eigene Hautpflegeprodukte

North West (9) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama! Hinter Kim Kardashian (42) steckt eine knallharte Geschäftsfrau: Mit ihrer eigenen Hautpflegeserie SKNN machte sich der Realitytstar in den vergangenen Jahren in der Beauty-Branche einen Namen. Dabei sollte es aber nicht bleiben: Vor vier Jahren gründete Kim zudem ihre Modemarke Skims. Jetzt möchte es ihre älteste Tochter gleichtun: North bringt ihre eigenen Hautpflegeprodukte raus!

Das berichtet jetzt The US Sun: Laut dem Magazin hat Kim am 10. März die Marke im Namen ihrer Tochter angemeldet. Norths Hautpflegeserie soll für Kinder sein und angeblich unter anderem "Hautseren, Gesichtsöle, Körperöle, Bade- und Duschgels, Schaumbäder, Haarpflegemittel" umfassen. Doch damit nicht genug: Norths kleines Imperium soll sich auch auf das Spielwarengeschäft erstrecken. Unter anderem sollen "Spielzeugfiguren, Puppenzubehör, Puppen, Zeichenspielzeug, Kleinkinderspielzeug, mechanisches Aktionsspielzeug, Spielsets für Aktionsfiguren, weiches Skulpturenspielzeug, Badespielzeug" verkauft werden.

Dass Kim mit ihren Kindern Großes vor hat, wurde bereits Anfang des Jahres deutlich: Wie Deadline berichtete, wird die 42-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter in der Fortsetzung von "Paw Patrol" zu hören sein. Aber auch Norths kleiner Bruder Saint (7) soll eine Sprecherrolle in dem Animationsfilm bekommen.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Mutter und Tochter

Instagram / kimkardashian North West im Juni 2020

