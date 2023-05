So viel Support bekommen die GNTM-Girls von ihren Boyfriends

Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mussten am Set von Heidi Klums (49) Castingshow wochenlang ohne ihre Liebsten auskommen – doch während der Ausstrahlung können sie auf die volle Unterstützung ihrer Partner bauen! Am Rande des TikTok-Events #ForYouFest schwärmt beispielsweise Ida Kulis von ihrem Freund. "Er ist ein großer Fan. Er unterstützt mich auch so krass. Ich bin sehr dankbar dafür", betont das Nachwuchsmodel. Und auch einige andere GNTM-Girls berichten von dem Support ihrer Boyfriends...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de