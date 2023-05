"Bauer sucht Frau International"-Stefanie zeigt Babybauch!

Stefanie von Bauer sucht Frau International könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Arzthelferin hatte sich in der vergangenen Staffel der Kuppelshow in den Ackerbauer Justin verliebt. Vor wenigen Wochen verkündete das Paar dann tolle Neuigkeiten: Die beiden haben sich nicht nur verlobt, sondern erwarten auch ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt gewährt Steffi ihren Fans Einblicke in ihre Schwangerschaft – und zeigt ihren Babybauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die ehemalige "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin nun einige Schnappschüsse von ihrer aufregenden Reise zum Babyglück – und dabei zeigt sie auch die Entwicklung ihrer gewölbten Körpermitte: Sie postet nämlich zum Beispiel ein Bild, das sie mit dem Datum 17. Januar 2023 versieht – und darauf streichelt sie ihren wachsenden Bauch. "Da war es nicht mehr zu übersehen...", schreibt die Mama in spe dazu.

Zusätzlich teilt Steffi ein Pic, auf dem sie drei Schwangerschaftstests in der Hand hält. "Als ich von unserem kleinen Wunder erfahren habe", betitelt sie die Aufnahme, die 2022 entstanden ist. Den Post garniert sie mit dem Hashtag #unbeschreiblichesgefühl.

Instagram / stefanie___35 Stefanie, ehemalige "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

Instagram / stefanie___35 Stefanies Babybauch

Instagram / stefanie___35 Stefanies Schwangerschaftstests

