"Bauer sucht Frau International"-Steffi schwanger & verlobt!

Justin und Steffi heben ihre Beziehung auf ein neues Level! Der Ackerbauer und die Arzthelferin hatten sich in der vergangenen Bauer sucht Frau International-Staffel Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie wurden sofort ein Paar – die Österreicherin ist nach nur wenigen Monaten Beziehung sogar zu Justin nach Frankreich ausgewandert. Vor wenigen Tagen kündigte sie zudem große Neuigkeiten an. Jetzt gibt Steffi bekannt: Sie ist verlobt und schwanger!

Auf Instagram teilte die Wahl-Französin eine Bilderreihe, auf denen sie ihren Babybauch präsentiert. Justin streichelt diesen liebevoll und strahlt mit einem breiten Grinsen in die Kamera. "Das größte Glück ist manchmal klitzeklein", freute sich Steffi. Bis ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickt, ist es offenbar nicht mehr allzu lange hin. Darauf weist zumindest der Hashtag #sommerbaby hin. Doch nicht nur das! Steffi verriet in ihrem Beitrag auch, dass sie bereits seit 2022 verlobt ist. Die Hochzeit dürfte dem Hashtag #sommerhochzeit zufolge ebenfalls in die warme Jahreszeit fallen.

Die Fans sind von diesen News ganz aus dem Häuschen. "Wir schön" oder "Herzlichen Glückwunsch" lauten nur zwei der vielen Kommentare. "Wie wunderbar, das freut mich sehr für Euch, alles Gute und eine schöne Kugelzeit", freute sich ein weiterer Fan.

Anzeige

Instagram / stefanie___35 Steffi, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / stefanie___35 Stefanie, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2022

Anzeige

Instagram / stefanie___34 Steffi und Justin von "Bauer sucht Frau International" in Österreich im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de