"Bauer sucht Frau International"-Steffi dankt ihrem Justin

Steffi und Justin sind immer noch ein Herz und eine Seele! Die Österreicherin hat sich in der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau International Hals über Kopf in den Elsässer Justin verliebt. Nach nur wenigen Monaten Beziehung haben die beiden beschlossen, zusammenzuziehen. Mittlerweile sind sie schon seit über einem Jahr ein Paar. Nun machte Steffi deutlich, wie wichtig ihr Justin ist.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige eine Reihe von Fotos eines Pärchen-Shootings. Darauf schaut sie dem Ackerbauer verliebt in die Augen, während dieser ein glückliches Lächeln im Gesicht hat. "Es ist nicht so wichtig, wohin du im Leben gehst, was du machst oder was du hast. Es kommt darauf an, wen du an deiner Seite hast", betonte Steffi in der Bildunterschrift.

Im Sommer wurde bereits darüber spekuliert, ob das Paar Nachwuchs erwartet – immerhin hatten die beiden mit dem Umzug bereits ein schnelles Tempo vorgelegt. Außerdem hatten Steffi und Justin während ihrer Teilnahme immer wieder erzählt, wie sehr sie sich eine Hochzeit und gemeinsame Kinder wünschen. Bisher haben sie jedoch noch nichts davon in die Tat umgesetzt.

Instagram / stefanie___34 Steffi und Justin, "Bauer sucht Frau International"-Paar

Instagram / stefanie___35 Steffi und Justin in Karlsruhe

Instagram / stefanie___35 Steffi und Justin, "Bauer sucht Frau International"-Paar

