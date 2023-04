Wird "Bauer sucht Frau International"-Steffi bald Mutter?

Sind Justin und Steffi noch lange zu zweit? Der Ackerbauer und die Arzthelferin hatten sich in der vergangenen Bauer sucht Frau International-Staffel Hals über Kopf ineinander verliebt. Die beiden wurden ein Paar und sind bereits nach wenigen Monaten Beziehung zusammengezogen. Die Fans hatten vermutet, dass es demnach auch mit der Hochzeit oder dem ersten gemeinsamen Nachwuchs nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Nun streute Steffi einen Hinweis!

Auf Instagram veröffentlichte die Wahl-Elsässerin ein Foto mit ihrem Liebsten und schrieb, dass sie bald Neuigkeiten zu verkünden hätten. Daraufhin fingen ihre Follower an, in den Kommentaren zu rätseln. "Ihr seid so ein richtig sympathisches Paar. Bin schon sehr gespannt, was die Neuigkeit ist. Hochzeit? Nachwuchs? Oder was anderes?", fragte sich eine Userin. "Ich rechne stark mit Nachwuchs", ist sich eine andere schon ziemlich sicher. Ein weiterer Fan schrieb: "Ich hoffe, dass wir bald die Hochzeitsglocken läuten hören."

Dass sich Steffi und Justin eine Hochzeit und Kinder wünschen, hatten sie schon in der Hofwoche betont. Auch die Eltern des Ackerbauern dürften diese Schritte begrüßen dürfen. "Sie verstehen sich und sind verliebt. Man kann nicht alles erklären – das ist die Liebe, es hat geklappt", hatte seine Mutter in einer "Bauer sucht Frau International" -Folge geschwärmt.

Anzeige

Instagram / stefanie___35 Stefanie und Justin im Februar 2023 auf Schloss Staufenberg

Anzeige

Instagram / stefanie___35 Stefanie und Justin, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / stefanie___35 Steffi und Justin im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de