"Dankbar": TV-Bauer Justin und Steffi feiern ein Jahr Liebe

Justin und Steffi schwelgen im ultimativen Liebesglück! Die beiden haben sich in der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau International kennen und lieben gelernt. Schon während der Hofwoche knisterte es bei ihnen gewaltig. Steffi durfte damals sogar in Justins Bett schlafen. Die Dreharbeiten liegen inzwischen schon ein Jahr zurück – für Steffi ein Grund, Justin noch einmal ihre Liebe zu gestehen.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige einen Post, in dem sie verrät, dass sie sich genau vor einem Jahr in Justin schockverliebt hat. "Beim ersten Gespräch hat es zwischen uns gleich gefunkt, der Blitz hat eingeschlagen. Es war wie Metall auf Metall, wie ein Magnet, die Chemie hat reagiert… der Magic Moment", schwärmte die ursprüngliche Österreicherin. Sie sei unendlich dankbar, in ihm ihr großes Glück gefunden zu haben.

Steffi ist inzwischen zu Justin nach Frankreich gezogen. Noch während ihrer "Bauer sucht Frau International"-Teilnahme hatten sie bereits weitere Zukunftspläne geschmiedet. Das Paar hofft nicht nur eines Tages zu heiraten, sondern auch gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen zu dürfen. Im Juli hatten einige Fans spekuliert, ob die Arzthelferin nicht vielleicht schon schwanger ist.

Instagram / stefanie___35 Justin und Steffi im September 2022 im Elsass

Instagram / stefanie___35 Steffi und Justin, "Bauer sucht Frau International"-Paar

Instagram / stefanie___35 Steffi und Justin im September 2022 in den Vogesen

