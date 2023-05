Chiara ist vor dem Finale raus: Bachelor-Fans sind megahappy

Die Bachelor-Fans sind mehr als zufrieden mit David Jacksons Wahl! In der vergangenen Folge kämpften Chiara Dülberg, Lisa Mieschke und Angelina Utzeri um den Einzug ins Finale. Chiara sorgte die ganze Staffel über schon für Aufsehen: Sie hatte sich bereits als Bachelorette beworben und erzeugte bei ihren Konkurrentinnen und David deshalb Zweifel an ihrer Intention. Nun schmiss der Rosenkavalier sie vor dem Finale raus – und die Promiflash-Leser sind darüber total glücklich!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage stimmten die Fans darüber ab, wie zufrieden sie mit Davids Halbfinal-Entscheidung sind – und sie sind sich mehr als einig! Von insgesamt 1.152 Votes [Stand: 4. Mai, 10:00 Uhr] gaben ganze 1.086, also satte 94,3 Prozent, an, dass Lisa und Angelina sowieso viel besser zu David passen. Lediglich 5,7 Prozent (66 Votes) sind der Meinung, dass David sich falsch entschieden hat, weil Chiara eine echte Traumfrau ist.

Bei den Homedates hatte Chiaras Mutter die Gerüchte um ihren Fame-Plan nur noch weiter verstärkt. Sie erzählte David nämlich, dass es schon immer der größte Traum ihrer Tochter gewesen sei, beim Bachelor teilzunehmen. "Das ruft in mir die Frage auf, warum ihre Mama sagt, das war ihr Traum? Wie war das gemeint?", hatte er daraufhin gezweifelt.

RTL David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023

Der Bachelor, RTL David Jackson und Chiara beim Homedate

