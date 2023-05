Sie bekommt keine Rose: Diese Bachelor-Kandidatin muss gehen

Diese Kandidatin muss die Koffer packen. In den vergangenen Wochen begab sich der Bachelor David Jackson im sonnigen Mexiko auf die Suche nach der großen Liebe. Inzwischen ist Endspurt – denn in der aktuellen Folge kämpfen nur noch drei Damen um das Herz des Rosenkavaliers. Für Chiara Dülberg, Angelina Utzeri und Lisa Mieschke standen die Homedates an, bei denen David sie in ihrer Heimat besuchte. Doch nur zwei Frauen bekamen eine Rose überreicht: Für Chiara ging die Reise zu Ende.

Von Anfang an flogen die Funken zwischen David und der Brünetten, doch in der Nacht der Rosen schickte der Hottie Chiara nach Hause. "Ich möchte dir danken. Wirklich, danke für alles", gab er ihr bei einem anschließenden Vieraugengespräch mit auf den Weg. Und auch die 26-Jährige fand nur gute Worte: "Du warst ein toller Bachelor. Ich habe jedes Date und jeden Tag genossen." Dennoch sei die Enttäuschung für sie nach dem Rauswurf groß.

Bereits seit einigen Wochen wurde Chiara häufig vorgeworfen, nur wegen des Fames an der Kuppelshow teilzunehmen. Beim Homedate plapperte die Mutter der Journalistin dann aus: "Als sie gesagt hat, dass sie zum Bachelor geht, war ich fassungslos. Ich hab erst mal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch einer ihrer Träume in Erfüllung geht."

