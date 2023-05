Ed Sheeran verarbeitet in neuem Album Trauer und Depression

Ed Sheeran (32) möchte seiner Trauer freien Lauf lassen. Der englische Sänger musste in den vergangenen Jahren zwei harte Schicksalsschläge verkraften. Während seine Frau Cherry mit Krebs diagnostiziert wurde, verstarb sein guter Freund Jamal Edwards (✝31) mit nur 31 Jahren. Für den Musikstar war das der Beginn einer dunklen Zeit, in der er mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Diese Gefühle hat Ed jetzt in seine Musik einfließen lassen.

Im Interview mit Apple Music sprach der Brite über sein neues Album "Subtract" und den Entstehungsprozess. "Ich habe eine Aufzeichnung an mein Tonstudio geschickt und sie haben gefragt: 'Ist das ein Album über eine Trennung?' Und ich habe das verneint. Es ist ein Album über Depressionen und Trauer", offenbarte der Sänger. Dennoch wolle Ed nicht, dass seine Fans bei den Songs nur an Jamal denken. "Ich möchte, dass die Menschen da draußen einen Bezug zu dem Lied aufbauen können", erklärte er.

Noch immer habe Ed mit seiner Trauer über den plötzlichen Tod seines Freundes zu kämpfen. "Ich durchlebe noch immer diese schwere Zeit und muss noch vieles verarbeiten", gab er zu. Seit Monaten spricht der Sänger offen über seine Trauerbewältigung und den Kampf gegen seine Depressionen.

