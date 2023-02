"Verlogen": Frank Buschmann hört als Fußball-Kommentator auf

Frank "Buschi" Buschmann (58) hat die Nase wohl voll! Der Kommentator ist besonders dafür bekannt, bei RTL sämtliche Sportsendungen zu moderieren – unter anderem Ninja Warrior Germany und das große RTL Turmspringen. Viele Sportfans kennen den Moderator jedoch seit über zwanzig Jahren vor allem für seine legendären Kommentare bei sämtlichen Fußballspielen. Nach dieser Bundesliga-Saison möchte Frank jedoch als Fußball-Kommentator zurücktreten!

"Ich finde das Drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich", erklärt er in einem Interview mit sportjournalist.de. Obwohl der 58-Jährige seinen Job liebe, sobald er in einer Konferenz vor dem Mikrofon sitze, nerve ihn das, was außerhalb geschehe. "Außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen", fügt der Sportreporter hinzu.

Bereits im Sommer machte Buschi eine Andeutung, dass ihm die Sportmoderation inzwischen nicht mehr allzu sehr gefalle. "So wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr so ganz meine Welt", äußerte er sich vor einem halben Jahr, wie die Bild berichtet.

