Hot! Anna Ermakova überzeugt mit ihrer "Let's Dance"-Rumba

Anna Ermakova (23) begeistert mal wieder mit ihrem Können! In der heutigen Let's Dance-Liveshow tanzen sich die Promis durch das Viertelfinale. Neben Philipp Boy (35), Knossi (36), Julia Beautx (24) und Timon Krause (28) will auch Anna die Zuschauer mit ihrem Können überzeugen. Doch der Showauftakt verlief anders als gewohnt: Nachdem die Tochter von Boris Becker (55) Woche zu Woche immer wieder 30 Punkte abräumte, bekam sie für ihren Jive lediglich 26 Punkte. Mit ihrer Rumba konnte Anna hingegen wieder mehr überzeugen!

In der heutigen Sendung tanzen alle Promis mit zwei Profitänzern im Trio. Gemeinsam mit Valentin Lusin (36) und Massimo Sinató (42) performte die 23-Jährige eine Rumba – und räumte die gewohnten 30 Punkte ab. "Du hast eine Rumba hier abgeliefert, die war hervorragend. Eben warst du noch nicht so in dem Jive – aber die Rumba war wieder finalwürdig", freute sich zudem Joachim Llambi (58).

Auch die "Let's Dance"-Zuschauer sind ganz aus dem Häuschen: "Aber bei der Rumba hat man wieder gesehen, wie toll Anna tanzen kann" oder "Faszinierend, dass diese manchmal unsicher und zurückhaltend wirkende Frau so eine erotische Ausstrahlung hat – in so jungen Jahren! Das war Hammer", waren nur einige der Kommentare auf Twitter.

