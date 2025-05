SelfieSandra äußert Selbstzweifel kurz vor dem Halbfinale

SelfieSandra hat es gemeinsam mit ihrem Profitänzer Zsolt (37) ins Halbfinale der beliebten Tanzshow Let's Dance geschafft. Für das 25-jährige Social-Media-Sternchen ist das ein riesiger Erfolg, den sie auf ihrem Instagram-Kanal mit ihren Fans teilt. In einer emotionalen Story zeigte sie sich überwältigt: "Leute, könnt ihr es glauben und checkt ihr, ich hab einfach Chancen, ins Finale zu kommen. Finale??? Ich hätte es niemals gedacht wirklich." Doch trotz ihres Erfolgs bleibt sie kritisch und spricht offen über ihre Selbstzweifel.

Sandra, die sich selbst als unsportlich bezeichnet, erklärt in ihrer Social-Media-Story weiter: "Ich war bzw. bin immer noch die Unsportlichste in diesem Format im Gegensatz zu den anderen und Tanzen war für mich immer Sport, aber es ist so viel mehr Leute." Der langwierige Trainingsprozess, die strikte Disziplin und das ständige Üben haben Sandra an ihre Grenzen gebracht, ihr aber offenbar auch viel über sich selbst gelehrt. Im Halbfinale wollen Sandra und Zsolt die Jury und die Zuschauer mit einem Tango und einer Salsa überzeugen und hoffen auf den Einzug ins Finale.

Abseits der "Let's Dance"-Bühne ist Sandra eine feste Größe in der Welt der Social-Media-Stars. Bekannt wurde sie durch ihre lockere Art und den ehrlichen Einblick in ihren Alltag, den sie mit Millionen von Followern teilt. Ihre Beteiligung bei "Let's Dance" ist für viele eine inspirierende Überraschung, und die Hoffnung steigt, dass Sandra ihr Ticket ins große Finale der beliebten Tanzshow lösen kann.

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2025

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

