Schweizer Star-Aufgebot beim nächsten ZDF-Fernsehgarten

Am Sonntag, den 18. Mai 2025, dürfen sich die Fans des ZDF-Fernsehgartens auf eine ganz besondere Ausgabe freuen. Die beliebte Open-Air-Show steht diesmal ganz im Zeichen der Schweiz, passend zum Eurovision Song Contest, dessen Finale am Vortag in der Alpenrepublik stattfand. Andrea Kiewel (59) wird ab 12:30 Uhr live vom Mainzer Lerchenberg moderieren. Aufgrund der vorangehenden Übertragung der Amtseinführung von Papst Leo XIV. (69) beginnt die Sendung an diesem Tag später und dauert eine halbe Stunde kürzer.

Bei der Ausgabe mit dem Motto Schweiz sind zahlreiche prominente Gäste aus dem Nachbarland dabei. Dazu zählen beispielsweise Influencer Loris Zimmerli, der Chocolatier Elias Läderach und der Koch Noah Bachofen. Auch einige Spielerinnen und Spieler der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft werden erwartet. Auf musikalischer Seite treten Künstler wie Luca Hänni (30), Francine Jordi (47), Remo Forrer und Veronica Fusaro auf. Darüber hinaus sorgen das TikTok-Trio Aditotoro, Paulomuc und Paul Frege sowie die Pop-Rock-Band Pegasus für Stimmung. Eine Schweizer Wette und kulinarische Highlights werden das Erlebnis abrunden.

Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: Zum einen steht Andrea Kiewel bereits im 25. Jahr als Moderatorin der Sendung vor der Kamera, zum anderen existiert das Format seit stolzen 40 Jahren. Trotz der langen Laufzeit erfreut sich die Show ungebrochener Beliebtheit und sorgt Sonntag für Sonntag für gute Einschaltquoten. Auch die Moderatorin ist bekannt für ihre charmante Art und ihren Elan. Die Herausforderung, nach einem feierlichen Ereignis wie der Papst-Amtseinführung mit schwungvoller Unterhaltung die Stimmung der Zuschauer zu heben, dürfte ihr nicht schwerfallen.

https://www.instagram.com/p/DC4kkDpKZ7i/?img_index=1 Luca Hänni am Kölner Dom im November 2024

ActionPress Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

