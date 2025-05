Finnin singt sich mit provokantem Song zur ESC-Favoritin

Erika Vikman bringt die Halle zum Beben! Die 31-Jährige performte beim 69. Eurovision Song Contest am heutigen Abend in Basel für Finnland ihren provokanten Song "Ich komme" – und katapultierte sich damit im Nu an die Spitze! Neben ihrer Stimme scheint auch ihre schillernde Performance in einem tief ausgeschnittenen Latex-Outfit und hohen Stiefeln für Begeisterung zu sorgen. Auf einem überdimensionalen goldenen Mikrofon ließ sie sich emporheben.

Die Sängerin möchte mit ihrem Song und der Performance nicht nur den Sieg für ihr Land holen: Vor allem möchte sie mit dem Tabu über weibliche Lust brechen. Der Titel ihres Songs ist deswegen laut oe24 absichtlich auf Deutsch gehalten. Doch damit ist Erika nicht die Erste: Finnland sorgt bereits seit Jahren mit seinen Acts für Aufsehen. Und 2025 ist es eben die "Pop Idol"-Bekanntheit, die sich dank ihrer musikalischen Mischung aus Retro-Ästhetik und Sex-Appeal großer Beliebtheit erfreut und das Land zum Sieg führen soll.

Doch auch der deutsche Act erfreut sich teilweise großer Beliebtheit. Das österreichische Geschwister-Duo Abor & Tynna performte in Basel seinen Song "Baller". Anschließend bedankte sich die Sängerin auf Deutsch, Englisch und Ungarisch – wegen ihrer ungarischen Wurzeln – beim Publikum im Saal und weltweit. "So ein guter Auftritt von Deutschland. Tanzknaller + Cello = Gewinner!" und "Also jetzt mal Realtalk: Bisher hat Deutschland echt den besten Song…", freuen sich die ESC-Fans über die gelungene Performance der beiden auf X.

Getty Images Erika Vikman beim Eurovision Song Contest 2025

Getty Images Abor & Tynna, Mai 2025

