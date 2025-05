Kim Virginia feierte ihren 30. Geburtstag auf Luxus-Jacht

Kim Virginia Hartung (30) hat ihren 30. Geburtstag auf ganz besondere Weise gefeiert. Statt einer ruhigen Feier, die sie ursprünglich geplant hatte, überraschte ihr Partner Nikola Glumac (29) sie mit einer luxuriösen Fahrt auf einer Jacht. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Verlobten verbrachte die Reality-TV-Darstellerin einen unvergesslichen Tag auf hoher See. Auf Instagram ließ sie ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben und postete Videos von dem prunkvollen Luxusboot, einem romantischen Abendessen an Bord und einem beeindruckenden Sonnenuntergang.

Unter dem Posting schwärmte Kim: "Ich werde auf einer Jacht 30, weil eine normale Midlife-Crisis nicht mein Stil ist. Das war der schönste Geburtstag, den ich je hatte und der größte Grund dafür ist, dass ich meine Mutti dabei hatte, Nikola und die kleine Prinzessin. Das Leben könnte grad nicht schöner sein." Ihre Dankbarkeit richtete sich dabei vor allem an ihren Partner Nikola, über den sie in den Kommentaren schwärmte: "Wie habe ich bitte einen so tollen Mann verdient. Danke, mein Engel. So viel zum Thema 'Lass uns einfach gemütlich essen gehen'." Nikola reagierte prompt und erwiderte liebevoll: "Für dich alles! Du hast nur das Beste verdient."

Für Kim und Nikola könnte es derzeit nicht besser laufen: Die werdenden Eltern haben vor wenigen Wochen ihr absolutes Traumhaus in ihrer Wahlheimat Dubai gefunden. "Wir haben jetzt ein Häuschen mit Garten – es ist wirklich so süß", berichtete die Schwangere in einer Instagram-Story. Wegen ihres Nachwuchses müssen sich die beiden Realitystars nämlich vergrößern. "Jetzt musste ja alles etwas schneller gehen wegen unserer Prinzessin", erklärte die 30-Jährige. Vorerst ist das Haus allerdings nur als Übergangslösung gedacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und ihre Mama, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige