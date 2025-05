Verpasstes "Let's Dance"-Finale: SelfieSandra ist emotional

Für SelfieSandra (25) ist die Reise bei Let's Dance kurz vor dem großen Ziel zu Ende gegangen. Die Social-Media-Queen musste nach dem Halbfinale die beliebte Tanzshow verlassen und verpasste somit das heiß ersehnte Finale. Nach ihrem Ausscheiden meldet sie sich nun mit emotionalen Worten an ihre Fans. "Ich war mit Abstand die Unsportlichste hier und ganz sicher nicht die beste Tänzerin. Aber ich durfte so weit kommen – nur wegen euch", schreibt sie auf Instagram und bedankt sich für den Rückhalt, der ihr durch die nervenaufreibenden letzten Wochen geholfen hat.

Ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) darf sich in dem emotionalen Post über besonders warme Worte des Dankes freuen. "Und Zsolt – was für ein Geschenk, dich an meiner Seite gehabt zu haben. Du hast von der ersten Sekunde an an mich geglaubt", richtet sie sich an den erfahrenen Tänzer. Seine kontinuierliche Ermutigung hat ihr durch all die Herausforderungen geholfen, auch wenn sie mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Für die Content Creatorin geht mit dem Abschied von der Show ein einmaliges Kapitel ihres Lebens zu Ende: "Danke für alles. Das war eine Reise, die ich nie vergessen werde."

Statt Trauer blickt Sandra mit freudiger Dankbarkeit auf die Reise bei "Let's Dance". Wie sie in ihrer Instagram-Story nur wenige Stunden nach ihrem Exit betonte, freut sie sich nach der nervenaufreibenden Zeit jetzt erst einmal auf eine kleine Auszeit: "Morgen geht es nach Mallorca, ich habe mein Leben zurück. [...] Ihr wisst, ich liebe mein Leben und ich bin sehr froh, dass ich das zurück habe." Während sich die Podcasterin jetzt zurücklehnen kann, ist für die Finalisten Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth (21) und Taliso Engel hartes Training angesagt. Am kommenden Freitag entscheidet sich dann, wer Dancing Star 2025 wird.

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke im "Let's Dance"-Halbfinale, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance", 2025

