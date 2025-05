"Let's Dance" verwandelt Bühne heute per KI in Drachen-Arena

Heute Abend passiert in der beliebten Tanzshow Let's Dance etwas Revolutionäres: Während einer Werbepause wird die Studiobühne erstmals mithilfe generativer KI in eine mystische Drachen-Arena verwandelt. Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, ist der Anlass die Bewerbung der Realverfilmung des Animationsklassikers "Drachenzähmen leicht gemacht", der am 12. Juni 2025 in die Kinos kommt. Der animierte Drache Ohnezahn wird dabei zu einem entscheidenden Highlight, das in die KI-gestaltete Umgebung integriert wird.

Um dieses immersive Erlebnis zu schaffen, wurde auf aufwendige Kulissen und Spezialeffekte verzichtet und stattdessen eine KI genutzt, die den Bühnenhintergrund inklusive Beleuchtung und Atmosphäre ganz eigenständig generiert. Zentral war hierbei, klassische Produktionselemente zur Markenkonformität mit der neuen Technologie zu verbinden. Katja Uhrig, Senior Marketing Manager bei Universal Pictures International Germany, äußert sich begeistert: "Das Ergebnis ist drachenstark: neu, überraschend und emotional. Damit schlagen wir ein neues Kapitel auf."

Diese Besonderheit passt wohl zum heutigen Abend: Bei "Let's Dance" steht nämlich das Halbfinale an. Die verbliebenen Kandidaten Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth (21), SelfieSandra (25) und Taliso Engel müssen ein vorletztes Mal ihr Können unter Beweis stellen, um sich eines der begehrten Tickets für das große Finale zu sichern. Wie der Sender gestern bekannt gab, werden die Promis jeweils zwei Einzeltänze sowie einen Impro-Tanz vorführen. Aber wer wird es schaffen, ins Finale einzuziehen?

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Halbfinalisten von "Let's Dance", 2025

