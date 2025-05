Welcher Promi soll "Let's Dance" kurz vor Finale verlassen?

Für die Let's Dance-Kandidaten geht es heute Abend um eine ganze Menge: Die verbliebenen Promis Fabian Hambüchen (37), Diego Pooth (21), SelfieSandra (25) und Taliso Engel müssen sich ein vorletztes Mal vor den Zuschauern und der Jury beweisen, um sich eines der begehrten Tickets für das große Finale zu sichern. Jeder möchte sich den Titel als "Dancing Star 2025" holen, doch nur drei von ihnen werden in der kommenden Woche die Chance haben. Nun bleibt die Frage: Wer hat es eurer Meinung nach verdient, ins Finale einzuziehen – und für wen soll die Reise heute enden? Stimmt jetzt ab!

Wie RTL gestern bekannt gab, steht auch schon fest, wie die Stars ihr Können unter Beweis stellen wollen: Sie werden zwei Einzeltänze sowie einen Impro-Tanz vorführen. Para-Schwimmer Taliso und seine Tanzpartnerin wagen sich im Halbfinale an einen Langsamen Walzer und tanzen in der zweiten Runde einen Paso Doble. Turner Fabian präsentiert gemeinsam mit Anastasia Maruster einen Contemporary, bevor sich das Duo an einem Cha-Cha-Cha versucht. Influencerin SelfieSandra und Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (37) hingegen werden einen Tango sowie eine Salsa performen, ebenso wie Promispross Diego und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38).

Eine Kandidatin darf sich am heutigen Abend leider nicht mehr beweisen: In der vergangenen Woche musste sich Marie Mouroum von der Tanzshow verabschieden – und das, obwohl sie bei den Zuschauern als Favoritin galt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Fans der Stuntfrau nach ihrem Exit enttäuscht zeigten. "Schade, Marie ist um Klassen besser als Sandra. Irgendwie ungerecht das Ganze", betonte beispielsweise ein Nutzer unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram, während ein weiterer anmerkte: "Da ist definitiv die Falsche weitergekommen."

RTL / Stefan Gregorowius Halbfinalisten von "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel bei "Let's Dance"

