So fanden die Fans den deutschen "Baller"-Auftritt beim ESC

Abor & Tynna haben beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit ihrem Song "Baller" für Deutschland die Bühne gerockt. Die Geschwister mit ungarischen Wurzeln, die in Österreich aufgewachsen sind, begeisterten mit einem explosiven Mix aus modernen Dancetracks und klassischem Cello-Spiel. Nach ihrer kraftvollen Performance bedankte sich Tynna charmant in gleich drei Sprachen – Deutsch, Englisch und Ungarisch – beim Publikum. Während viele Fans im Netz von einem möglichen Sieg sprechen, gibt es auch kritische Stimmen.

In den sozialen Medien wird vor allem die gelungene Kombination verschiedener Musikstile gelobt. "So ein guter Auftritt von Deutschland. Tanzknaller + Cello = Gewinner!", schwärmt ein User auf Twitter. Andere sind zurückhaltender und ordnen Deutschland im Mittelfeld ein. Eine kritische Meinung lautet: "Nicht schlecht per se, aber kein Gewinner." Auch harsche Worte ertönen: "Warum Deutschland? Warum jedes Jahr? Warum sind wir immer so schlecht?" Dennoch bleibt die überwältigende Mehrheit der Kommentare positiv und feiert den ungewöhnlichen Stil des Duos.

Das Lied "Baller" hat für die beiden Musiker eine besondere Bedeutung, denn es spiegelt persönliche Erlebnisse wider. Tynna verarbeitete in dem Song die schmerzhaften Gefühle nach dem Ende einer sechsjährigen Beziehung. Zusammen mit ihrem Bruder Abor schuf sie ein Werk, das zugleich emotional und energiegeladen ist. "Hab' gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker", lautet unter anderem eine kraftvolle Zeile des Liedes. Geschrieben haben die beiden den Song im Jahr 2024.

Getty Images Abor & Tynna beim ESC 2025

Getty Images Abor & Tynna in Basel, Mai 2025

