Conchita Wurst (36) hat enthüllt, dass sie sich heimlich einem Facelifting unterzogen hat. Während einer Spezialausgabe der "Scott Mills' Breakfast Show" auf BBC Radio 2, die live aus Basel gesendet wurde, plauderte die Sängerin diese Neuigkeit aus. Es war Graham Norton (62), der mit einem Scherz über seine neue Schulter die Runde der Geständnisse eröffnete, bevor Conchita nonchalant verkündete: "Mein Facelift. Zum ersten Mal im Radio!" Auf die Frage, ob sie das ernst meine, bestätigte sie: "Ja." Ihre berühmte Barttracht nutze sie, um mögliche Narben zu kaschieren.

In der Sendung sorgte Conchita für Begeisterung, als sie offen über die Behandlung sprach. Gastgeber Scott Mills lobte das Ergebnis und scherzte gemeinsam mit ihr über den praktischen Nutzen ihres Looks. Bekanntermaßen schützt Conchitas ikonischer Bart nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern ist mittlerweile fester Bestandteil ihres öffentlichen Auftritts. Bereits in früheren Interviews erklärte die Künstlerin, wie wichtig ihr dieser Stil für ihren Ausdruck ist: "Das ist meine eigene Wahrheit, und es macht mir Spaß, mich so zu präsentieren."

Heute Abend geben zahlreiche Künstler wieder einmal ihr Bestes, um in die Fußstapfen von Conchita zu treten. 2014 gewann die Österreicherin mit dem Song "Rise Like a Phoenix" den Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Nach ihrem Sieg erklärte Conchita bei der Preisverleihung: "Dieser Abend ist allen gewidmet, die an eine Zukunft in Frieden und Freiheit glauben. Ihr wisst, wer wir sind: Wir sind eine Gemeinschaft, und wir sind unaufhaltbar."

Getty Images Sängerin Conchita Wurst

Getty Images Conchita Wurst, Mai 2014

