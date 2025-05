So fanden die Fans den ESC-Auftritt des Favoriten Schweden

Schweden hat beim Eurovision Song Contest erneut für Aufsehen gesorgt: Das Comedy-Trio "KAJ" trat mit dem Song "Bara Bada Bastu" [z. Dt.: "Einfach saunieren"] an. Mit ihrer mitreißenden Performance luden die drei Künstler zu einem musikalischen Sauna-Aufguss ein und begeisterten damit das Publikum in der Halle ebenso wie die Fans vor den Fernsehern. Die eingängige Melodie und der Spaßfaktor des Auftritts sorgten schnell für Begeisterung, und es scheint, als könnte Schweden mit diesem Beitrag den achten Sieg bei dem Wettbewerb einfahren.

In den sozialen Medien häufen sich die Stimmen, die der ungewöhnlichen Kombination aus Humor und Ohrwurm-Qualität den Sieg zutrauen. "Das ist ein absoluter Hit, auch wenn Schweden schon so oft gewonnen hat", schrieb ein Fan auf X. Ein anderer kommentierte auf Englisch: "Das ist einer meiner Lieblings-ESC-Songs überhaupt." Mit solchen Reaktionen und der positiven Energie auf der Bühne hat Schweden offensichtlich viele Unterstützer auf seiner Seite. Dennoch bleibt es spannend, denn auch Länder wie Frankreich und Finnland begeisterten mit starken Auftritten, die auf den Sieg hoffen lassen.

Nicht nur die Künstler sorgen heute Abend für große Augen bei den Zuschauern: Die drei Moderatorinnen Michelle Hunziker (48), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer schmissen sich für den Abend in ausgefallene Outfits. Während Michelle in einem eng anliegenden Glitzerkleid für Begeisterung bei den Fans sorgte, sorgte Hazels Look für Stirnrunzeln. "Die Show ist ein Klischee-Bingo, aber sich als Regenbogenfisch zu verkleiden ist immer gut", schrieb beispielsweise ein Fan auf X.

Getty Images KAJ, Eurovision Song Contest Vorrunde, 2025

Getty Images Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer, 2025

