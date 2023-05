Tom Holland und Zendaya entspannt beim Basketball-Date!

Tom Holland (26) und Zendaya Coleman (26) sind definitiv keine Couch-Potatoes! Seit 2021 sind die Spiderman: "Homecoming"-Stars offiziell zusammen. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass die Schauspieler sich bereits verlobt haben. Die beiden sind ganz schön aktiv – sie machen Ausflüge, gehen auf Konzerte oder turteln auf den roten Teppichen verschiedener Galas und Events. Jetzt wurden Tom und Zendaya bei einem entspannten Basketball-Date gespottet!

Daily Mail liegen Aufnahmen vor, wie das Hollywood-Pärchen das Spiel der Golden State Warriors gegen die Los Angeles Lakers in San Francisco verfolgt. Das zweite Spiel der NBA Playoffs 2023 gewannen die Warriors schließlich. Zendaya kam mit einer schwarzen Warriors-Mütze zum Spiel, daher konnte sich die Beauty über den Ausgang des Matches freuen. Der "Dune"-Star und der "Uncharted"-Darsteller lachten viel und unterhielten sich stetig. Sie schienen ihr Date absolut zu genießen.

Wenn die zwei zu Hause sind, kann es auch mal weniger harmonisch aussehen. "Wir haben früh gelernt, dass immer nur einer von uns in der Küche sein kann. Wir sind beide Kontroll-Freaks, also können wir nicht zusammen in der Küche sein", gab Zendaya in einem früheren Interview zu, lobte ihren Tom aber dennoch für seine Kochkünste.

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, "Spiderman"-Stars

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland bei einem Interview

