So süß unterstützt Tom Holland seine Zendaya bei neuem Film

In ihrem Freund Tom Holland (27) scheint Zendaya Coleman (27) gleichzeitig auch ihren größten Fan gefunden zu haben. Aktuell ist die Schauspielerin mit dem Film "Challengers" im Kino zu sehen – und für diesen macht der Brite nun kräftig Werbung. Auf Instagram teilt Tom ein Foto von dem offiziellen Plakat des Streifens. Dazu schreibt er: "Ich weiß, was ich dieses Wochenende machen werde!" Die Fans sind von der süßen Geste ganz begeistert. "Wir lieben einen unterstützenden Mann", schreibt ein Follower. "Alle Freunde sollten so sein wie Tom Holland, der seine Freundin unterstützt bei allem, was sie tut, ich respektiere ihn wirklich so sehr!", kommentiert ein weiterer Fan.

Einige Tage zuvor begleitete der "Spider-Man"-Darsteller seine Liebste bereits zu der offiziellen Filmpremiere in London. "Ich darf um mich herum so viel Unterstützung erfahren", schwärmte Zendaya an dem Abend in einem Interview mit Entertainment Tonight. Auf einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt verzichtete das Paar. Abseits der Kamera tauschten die beiden jedoch einige Zärtlichkeiten miteinander aus. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie sich die beiden im Kinosaal in den Armen halten und küssen.

Zwischen Zendaya und Tom soll es aktuell besser denn je laufen. Angeblich soll das Paar sogar schon über den nächsten Schritt nachdenken. Wie ein Insider gegenüber People verriet, könnten die beiden bald heiraten. "Sie haben bereits über das Thema Ehe gesprochen. Es ist eine Realität", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

