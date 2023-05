Hand versteckt: Sind Tom Holland und Zendaya etwa verlobt?

Gehen sie bald den nächsten Schritt? Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (26) sind bereits seit Ende 2021 ein Paar und könnten wohl nicht glücklicher sein. Seit einigen Monaten wird bereits gemunkelt, ob der Spiderman-Star seiner Liebsten einen Heiratsantrag hat. Die Euphoria-Darstellerin befeuert die Verlobungsgerüchte nun sogar selbst: Bei einem Fan-Selfie versteckt Zendaya ihre linke Hand ziemlich auffällig in ihrer Jackentasche!

Auf Twitter macht derzeit ein Foto die Runde, auf dem das Pärchen mit einem Fan in einem Restaurant posiert. Dabei steckt Zendaya ihre linke Hand tief in die Tasche ihres beigen Ledermantels. Fans sind sich sicher: Sie will so ihren Verlobungsring verstecken! "Linke Hand in ihrer Jackentasche, ich weiß, was das bedeutet", merkt ein User an. Ein weiterer kommentiert, dass die "Dune"-Darstellerin schon zuvor ihre Hand absichtlich versteckte: "Das ist das zweite Mal. Jetzt bin ich überzeugt."

Einen Liebesbeweis für ihren Partner trägt die Emmy-Gewinnerin aber schon stolz an ihrer Hand. Auf einem Instagram-Clip ihrer Nageldesignerin war ein goldener Ring am Finger der Emmy-Gewinnerin zu sehen. In dem edlen Schmuckstück sind Toms Initialen "TH" in geschwungenen Buchstaben eingraviert.

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Event in London, Dezember 2021

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Instagram / marinadobyk.nails Zendayas Hand mit Ring von Tom Holland

